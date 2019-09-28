Секретарь СНБО Украины может стать фигурантом уголовного дела

Секретарь СНБО Украины подал в отставку после 4 месяцев работы Подробнее

Коррупционные правонарушения нашло национальное агентство по предотвращению коррупции Украины. Там были найдены два спорных момента. Рассматривались декларации за 2015 и 2016 годы. Тогда Данилюк был главой министерства финансов.

По данным портала «Страна.ua», проект решения об утверждении обоснованного заключении относительно коррупционных правонарушений Данилюка уже согласован. В этот же день стало известно, что секретарь СНБО попросился в отставку.

Александру Данилюку 44 года. Он работал в Москве и Лондоне, а затем стал внештатным советником президента Украины Виктора Януковича. Представлял главу государства в кабинете министров. В мае 2016 года Данилюк отказался от британского гражданства и заявил о желании строить политическую карьеру на родине. Впрочем, паспорт гражданина Великобритании по-прежнему при нем. В мае 2019 года президент Украины Владимир Зеленский утвердил Александра Данилюка на должность секретаря СНБО.