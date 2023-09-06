06 сентября 2023, 01:39
Секретарь СНБО сообщил, что Украина уже ведет третью мировую войну
Секретарь СНБО Данилов заявил о начале третьей мировой войны на Украине
Глава Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов назвал украинский конфликт третьей мировой войной. Об этом он заявил в ходе выступления на Киевском форуме безопасности, его речь опубликовали на YouTube-канале Open Ukraine.
«Если кто-то считает, что третья мировая не началась, то это большая ошибка. Она уже началась, идет определенное время в гибридном периоде, а сейчас она вошла в активную фазу», — заявил он.
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Ранее зампредседателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев заявил, что западные оппоненты России склоняют мир к третьей мировой войне. По его словам, на Западе не прислушиваются к сигналам России, ведь в ином случае все «было бы лучше».
Также Медведев отмечал, что нынешние западные руководители являются пособниками нацистской Украины. По его словам, отношения с такими лидерами нужно строить соответствующие.
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