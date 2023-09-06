Мир 06 сентября 2023, 01:39 Секретарь СНБО сообщил, что Украина уже ведет третью мировую войну Секретарь СНБО Данилов заявил о начале третьей мировой войны на Украине РИА «Новости»

Читать 360tv в

Глава Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов назвал украинский конфликт третьей мировой войной. Об этом он заявил в ходе выступления на Киевском форуме безопасности, его речь опубликовали на YouTube-канале Open Ukraine.

«Если кто-то считает, что третья мировая не началась, то это большая ошибка. Она уже началась, идет определенное время в гибридном периоде, а сейчас она вошла в активную фазу», — заявил он.

Реклама

Ранее зампредседателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев заявил, что западные оппоненты России склоняют мир к третьей мировой войне. По его словам, на Западе не прислушиваются к сигналам России, ведь в ином случае все «было бы лучше».

Также Медведев отмечал, что нынешние западные руководители являются пособниками нацистской Украины. По его словам, отношения с такими лидерами нужно строить соответствующие.