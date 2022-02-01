Секретарь СНБО подсчитал количество российских военных на украинской границе

Возле украинских границ «нашли» 120 тысяч российских военных. В Совете национальной безопасности и обороны страны заявили, что такого количества недостаточно для якобы вторжения.

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов не стал оценивать озвученное им число по принципу «много или мало», сообщила «Газета.ru».

«Точно могу сказать, что этого явно недостаточно для той операции, о которой все говорят», — заметил он.

Данилов также допустил, что Россия способна на «какое-то безобразие, как она делала в 2014 году». Украина, по его словам, готова к подобной ситуации. Жителей страны чиновник призвал не паниковать и напомнил об утвержденном в 2021 году плане обороны государства.

По мнению секретаря СНБО, выполнение минских соглашений повлечет за собой разрушение Украины. Из-за давления со стороны Запада в стране возникнет нестабильность. Именно на это, заявил Данилов, рассчитывает Россия.

США тем временем поставляют Украине военную помощь. В страну прибыл уже пятый самолет с грузом весом в 84 тонны.