Секретарь СНБО обвинил Францию и Германию в потере Украиной Крыма

Моральная ответственность за потерю Украиной и Грузией своих территорий лежит на Франции и Германии. Такие обвинения в адрес европейских стран выдвинул секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

По его словам, международные партнеры упрекают Киев в том, что в страна не может победить коррупцию, хотя она есть и в других странах.

«Французы, например, в 2008 году занимались переговорами между Грузией и Россией, и в результате грузины потеряли часть территории, а французы получили заказ на „Мистрали“ от России», — отметил он в интервью Forbes.

Данилов добавил, что не может точно сказать, «получили ли они что-то за часть Донецкой и Луганской областей и Крым», однако моральная ответственность за это на Франции и Германии есть.

По мнению секретаря СНБО, «нападение России на Грузию и Украину» произошло после того, как Франция и Германия в 2008 году на саммите НАТО выступили против предоставления Киеву и Тбилиси плана действий по вступлению в Североатлантический альянс.

«Украина сейчас возвращает свою субъектность, с нами начинают общаться, нас начинают воспринимать отдельно от России», — подчеркнул он.

К стратегическим партнерам Украины Данилов отнес Великобританию, США и страны Балтии. Дружелюбное отношение также показывают Польша и ряд других стран, однако, по его мнению, оно можно быстро поменяться, если Киев проявит какую-то слабость.