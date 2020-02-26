Секретарь СНБО: Киев готов отразить «полномасштабное наступление» Москвы

СНБО Украины разработало пять сценариев развития конфликта в Донбассе. Один из них — «полномасштабное наступление РФ», к которому Киев готовится «очень-очень мощно».

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов рассказал в интервью радиостанции «Новое время» о том, что украинские власти собираются делать при такой ситуации. Данилов подчеркнул, что Украина понимает, как ей поступить. Ответ страны описан, по его словам, в утвержденном гособоронзаказе на 2020–2022 годы.

«Там есть ответ, каким образом мы будем это делать», — сказал секретарь СНБО.

Каждый из разработанных СНБО сценариев по реинтеграции Донбасса, по словам Данилова, станет «достойным ответом» украинской стороны. Подробности запланированных действий секретарь организации раскрывать не стал.

Украина не раз обвиняла Россию в том, что страна готовится к военным действиям. И большую военную группировку якобы она развертывала у границ, и наращивала ударную мощь на западных рубежах — для войны с Европой. Москва заявления Киева неоднократно отвергала.