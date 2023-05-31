Мир 31 мая 2023, 22:27 Секретарь СБУ заявил об ударе по Крымскому мосту британскими ракетами Данилов сообщил о возможном ударе по Крымскому мосту ракетами Storm Shadow РИА «Новости»

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Украинские националисты могут попытаться ударить по Крымскому мосту британскими ракетами Storm Shadow. Об этом заявил секретарь Совета безопасности Украины Алексей Данилов в эфире телеканала «24», передало издание MK.RU.

Секретарь не уточнил, когда именно подобная атака планируется, однако отметил, что ВСУ пойдут на это в случае уверенности в своих действиях.

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«Куда их применяют наши военные — это наша стратегия, это тактика, которую ведут наши вооруженные силы», — заявил Данилов, рассуждая о применении британских ракет.

Он объяснил, что войска Украины уже решили для себя, по каким российским объектам следует бить в первую очередь. При этом секретарь призвал ВСУ не поддаваться спешке и провести тщательную подготовку для наиболее точного результата.

Минобороны РФ уже неоднократно заявляло, что российские системы ПВО стали перехватывать выпущенные снаряды Storm Shadow со стороны Украины. Например, три такие же британские ракеты были перехвачены ВС РФ еще 28 мая. Помимо них ВС РФ сбили четыре украинских дрона и шесть снарядов системы залпового огня HIMARS.