Сейсмологи зафиксировали землетрясение в Турции

Недалеко от турецкого города Урла, на побережье Эгейского моря было зафиксировано землетрясение. Магнитуда подземных толчков составила 5,1. Об этом рассказало издание CNN Turk со ссылкой на сейсмологов.

Землетрясение произошло рано утром 30 ноября. По данным властей Измира, сообщений о жертвах или разрушениях пока не было, написало ИА НСН.

После основных толчков были зафиксированы еще два. Их магнитуда составила 4,3 и 2,8.

Ранее стало известно о мощнейшем урагане, который обрушился на Турцию. Стихия разрушила крыши домов, повалила деревья и светофоры. Власти приняли решение остановить движение судов по проливу Босфор.