Сейсмологи зафиксировали землетрясение в турецком городе Конья

Управление по чрезвычайным ситуациям Турции сообщило о землетрясении, которое случилось накануне в районе города Конья. По сообщению сейсмологов, магнитуда подземных толчков составила 5,1. Об этом написало издание Anadolu.

Специалисты уточнили, что очаг землетрясения залегал на глубине 10,6 километра. Пострадавших во время стихийного бедствия зафиксировано не было. Известно лишь о нескольких разрушенных домах и городских постройках, рассказал RT.

«На данный момент мы можем сказать, что человеческих жертв нет, но наша работа будет продолжаться непрерывно до утра во всех районах, во всех населенных пунктах, во всех подверженных риску местах, улица за улицей, от дома к дому», — сообщил губернатор Коньи Вахдеттин Озкан.

В минувшие выходные землетрясение магнитудой 5,9 было зафиксировано у берегов Индонезии.