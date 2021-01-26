Землетрясение произошло в 135 километрах к юго-западу от города Кокопо. Подземные толчки были зафиксированы на глубине 35 километров.

21 и 22 января недалеко от Миасса (Челябинская область) зарегистрировали два землетрясения магнитудой 1.9 и 1.7. Отмечается, что такие толчки чувствуют только животные. Они не несут опасности для зданий и людей.