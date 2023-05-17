Мир 17 мая 2023, 14:40 Сейсмологи зафиксировали землетрясение в Китае

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Европейско-средиземноморский сейсмологический центр зафиксировал землетрясение магнитудой 5 в 107 километрах к югу от Чапчала (Китай). Об этом сообщил ТАСС.

В данном регионе проживают более 22 тысяч человек. Информации о возможных разрушениях и пострадавших не поступало, написал RT.

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Ранее у берегов Камчатки сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой от 4,2 до 5,2. Подземные толчки ощущались 14 мая.