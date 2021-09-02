Сейсмологи зафиксировали землетрясение в Афганистане

В Афганистане на границе с Таджикистаном накануне было зафиксировано землетрясение. Сейсмологи сообщили, что магнитуда стихии равнялась 5,0. Об этом рассказал RT со ссылкой на Геологическую службу США.

Известно, что самый эпицентр землетрясения располагался в 57 километрах от города Файзабад. Очаг залегал на глубине 10 километров. О том, есть ли пострадавшие, не сообщается.

Ранее землетрясение магнитудой 4,9 зарегистрировали в Тайване. Эпицентр подземных толчков располагался в 83-х километрах к северо-востоку от портового города Гаосюн.