16 февраля 2023, 13:58
Сейсмологи зафиксировали землетрясение у берегов Филиппин
Геологическая служба США зафиксировала землетрясение магнитудой 6,1 у берегов центральной части Филиппин. Об этом написало ИА НСН.
Эпицентр подземных толчков находится в 11 километрах от населенного пункта Миага. Очаг залегал на глубине 20 километров. Информации о разрушениях не поступало.
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Ранее СМИ сообщали, что спрос на отдых в Турцию после разрушительного землетрясения, произошедшего 6 февраля, упал на 25%.
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Землетрясения
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