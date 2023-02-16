Мир 16 февраля 2023, 13:58 Сейсмологи зафиксировали землетрясение у берегов Филиппин

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Геологическая служба США зафиксировала землетрясение магнитудой 6,1 у берегов центральной части Филиппин. Об этом написало ИА НСН.

Эпицентр подземных толчков находится в 11 километрах от населенного пункта Миага. Очаг залегал на глубине 20 километров. Информации о разрушениях не поступало.

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Ранее СМИ сообщали, что спрос на отдых в Турцию после разрушительного землетрясения, произошедшего 6 февраля, упал на 25%.

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