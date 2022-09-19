Сейсмологи зафиксировали землетрясение на Тайване | 360°

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Сейсмологи зафиксировали землетрясение на Тайване

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В понедельник, 19 сентября, сейсмологическая служба Тайваня зафиксировала землетрясение. Об этом написало РИА ФАН.

Магнитуда подземных толчков составила 5,9. Информации о разрушениях и пострадавших не поступало.

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Накануне в КНР произошло землетрясение магнитудой 6,8. В результате стихии один человек погиб, 79 пострадали.

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