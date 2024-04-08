Мир 08 апреля 2024, 13:04 Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,0 на юге Китая

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Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр сообщил о новом землетрясении, которое произошло накануне в Синьцзян-Уйгурском автономном районе в Китае. Об этом написал RT.

Магнитуда землетрясения составила 5,0. Эпицентр находился на расстоянии 67 километров к западу от уезда Куча. Очаг залегал на глубине 10 километров.

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Информации о возможных разрушениях и пострадавших не поступало.