Мир 28 февраля 2023, 10:31 Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 4,5 на границе Китая и Киргизии МЧС: землетрясение магнитудой 4,5 зафиксировали на границе Китая и Киргизии РИА «Новости»

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Землетрясение магнитудой 4,5 произошло минувшей ночью в Китае. Толчки почувствовали и в Киргизии. Об этом сообщило «Sputnik Кыргызстан» со ссылкой на МЧС.

«На территории Китая ночью 28 февраля произошло землетрясение, толчки ощущались и в селах Киргизии», — сказано в сообщении.

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Все произошло в 01:36 по местному времени. Подземные толчки силой четыре балла заметили в селе Нура Ошской области Киргизии, а также в населенных пунктах Икизяк и Эркештам. В результате случившегося никто не пострадал, обошлось без разрушений.

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Накануне на границе Китая и Киргизии тоже произошло землетрясение. Эпицентр оказался в префектуре КНР Аксу, в 278 километрах от города Алма-Аты.

Утром 28 февраля очередное землетрясение случилось в Турции, в провинции Малатья. Власти попросили держаться местных жителей подальше от разрушенных во время предыдущих толчков зданий.