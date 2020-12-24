Падение похожего на метеорит объекта зафиксировали сейсмологи в Китае

Сейсмологический центр Китая зафиксировал падение на Землю объекта, похожего на метеорит. Это произошло в провинции Цинхай.

Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на заявление сейсмологического центра Китая.

«Сегодня на рассвете, в уезде Юйшу провинции Цинхай, предположительно, упал метеорит. Сейсмологический центр провинции Цинхай зарегистрировал падение в 07:25 (02:25 по московскому времени) по местному времени», — сказано в сообщении.

В городе Цинхай проживает около 416 тысяч человек. Информации о пострадавших пока не поступало. Нет сведений и о разрушениях, которые мог вызвать упавший с неба объект.

17 декабря падающий метеорит заметили в небе над Миннесотой — его зафиксировал видеорегистратор, установленный в полицейской машине. Ролик сняли рано утром на одной из американских трасс. На кадрах видно, как темное небо на несколько секунд осветила яркая вспышка, которую оставил падающий метеорит. Его же заметили жители Мичигана и Висконсина — в полицию поступило почти 90 сообщений о небесном явлении.