Мир 03 сентября 2023, 20:27 Сейсмологи сообщили о землетрясении в Азербайджане Землетрясение магнитудой 5 произошло в Азербайджане РИА «Новости»

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Подземные толчки недалеко от азербайджанского города Аджикабул зафиксировали специалисты Европейско-средиземноморского сейсмологического центра. Данные привели в сводке организации за последние сутки.

Магнитуда землетрясения составила 5,0. Эпицентр находился в 29 километрах северо-западнее от города Аджикабул с населением 23,1 тысячи человек. Очаг располагался на глубине 18 километров.

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Ближе всего к эпицентру оказался населенный пункт Кюрдамир, где живут 19 тысяч человек. Он расположен в 14 километрах от очага подземных толчков.

Факт землетрясения подтвердили в Республиканском центре сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана, сообщил новостной портал 1news.az. Подземные толчки зафиксировали в 20:38 по местному времени (19:38 по московскому).

Данные о пострадавших и разрушениях пока не поступали.