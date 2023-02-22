Мир 22 февраля 2023, 18:28 Сейсмологи предупредили о мощном землетрясении в Гималаях Сейсмолог Пурначандра Рао: мощное землетрясение может произойти в Гималаях РИА «Новости»

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В Гималаях может произойти разрушительное замлетрясение. Об этом предупредил главный научный сотрудник Национального института геофизических исследований Н. Пурначандра Рао в беседе с журналистами издания ANI.

Ученый пояснил, что поверхность Земли состоит из постоянно движущихся плит, и Индийская плита перемещается приблизительно на пять сантиметров в год.

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«Это приводит к накоплению напряжения вдоль Гималаев, увеличивая вероятность более сильного землетрясения», — рассудил Пурначандра Рао.

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По его словам, особенно уязвим район между североиндийским штатом Химачал-Прадеш и заладной частью Непала — там землетрясение может произойти «в любое время».Мощное землетрясение магнитудой 7,7 случилось в Турции 6 февраля. За ним последовало не менее 30 афтершоков, в том числе в Сирии. В Турции погибли более 41 тысячи человек, в Сирии — свыше 3,5 тысячи.В понедельник, 20 февраля, в турецкой провинции Хатай произошли еще два землетрясения. Известно о шести погибших.