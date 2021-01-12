Сейсмолог: землетрясение в Забайкалье может повториться
Главный научный сотрудник Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики Петр Шебалин рассказал, что в ближайшее время могут повториться подземные толчки в Забайкалье. Об этом сообщила НСН.
Сильное землетрясение на границе России и Монголии произошло в ночь с понедельника на вторник. Шебалин уточнил, что велика вероятность его повторения.
«Думаю, в ближайшие дни будут еще повторные толчки магнитудой 5 и выше», — рассказал он.