Сейсмолог: землетрясение в Забайкалье может повториться

Сильное землетрясение на границе России и Монголии произошло в ночь с понедельника на вторник. Шебалин уточнил, что велика вероятность его повторения.

«Думаю, в ближайшие дни будут еще повторные толчки магнитудой 5 и выше», — рассказал он.