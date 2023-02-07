Мир 07 февраля 2023, 16:43 Сейсмолог Гуляев объяснил, могут ли повториться подземные толчки в Турции Сейсмолог Гуляев: как долго могут сохраняться афтершоки, точно сказать трудно

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Сейсмолог Александр Гуляев, комментируя ситуацию в Турции, в беседе с РИА ФАН рассказал, что афтершоки — сильные подземные толчки, могут продолжаться вплоть до нескольких месяцев.

«Как долго могут сохраняться афтершоки точно сказать трудно. Могут быть на протяжении полугода и больше», — сказал он.

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Известны в истории случаи, когда здания смогли устоять при первых толчках, но не выдерживали новых афтершоков.

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По предварительной информации, в результате землетрясений в ​​Турции и Сирии погибло более трех тысяч человек. Более 20 человек получили ранения. В Турции до 12 февраля объявлен траур.