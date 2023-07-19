Эксклюзив 19 июля 2023, 14:53 Сейсмолог допустил вероятность сильного землетрясения в Стамбуле Сейсмолог Татевосян заявил, что сильное землетрясение в Стамбуле возможно РИА «Новости»

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Власти Турции начали подготовку Стамбула к вероятному сильному землетрясению. Крупный город находится неподалеку от проходящего Северо-Анатолийского разлома в Мраморном море, который способен преподнести очень неприятные сюрпризы, напомнил «360» сейсмолог Рубен Татевосян.

«Действительно, эта зона является сейсмически активной, там вполне могут происходить сильные землетрясения. В принципе, это продолжение Северо-Анатолийского разлома, который проходит через Мраморное море. Само по себе это место можно рассматривать очагом сильного землетрясения, что вполне укладывается в представление о тектонике региона», — сказал он.

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Татевосян затруднился оценить прогнозы о том, что землетрясение произойдет уже в ближайшее время.

«Не уверен, что на таком уровне в достоверности прогнозов. Мне кажется, это недостижимая точность. Но в целом это весьма объективные ожидания», — отметил специалист.

Также сейсмолог напомнил, что Турция является крупной страной, где есть несколько сейсмоактивных зон. Поэтому землетрясения могут произойти уже спустя несколько месяцев.

«Например, землетрясение в феврале произошло в системе Восточно-Анатолийского разлома. Это на большом удалении от Стамбула, ближе к границе с Сирией. Так что событие там не повысило напрямую сейсмическую опасность для Стамбула», — заключил Татевосян.

Ранее турецкий сейсмолог Наджи Герюр предупредил, что в Мраморном море недалеко от Стамбула произойдет землетрясение магнитудой от 7,2 до 7,6 балла.