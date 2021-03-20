Сейшелы зарегистрировали «Спутник V»

Вакцину от коронавируса «Спутник V» зарегистрировали на Сейшельских островах. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на Российский фонд прямых инвестиций.

«РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса „Спутник V“ в Республике Сейшельские Острова», — говорится в сообщении. ИА НСН уточнило, что использование российской вакцины одобрено в 54 странах. По данным информагентства, «Спутник V» держится на втором месте по количеству разрешений от регуляторов.