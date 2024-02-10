10 февраля 2024, 03:07
Сеймур Херш отказался комментировать интервью Путина Карлсону
Сеймур Херш посмотрел интервью Путина Карлсону, но отказался его комментировать
Американский журналист, автор расследования теракта на трубопроводе «Северный поток» Сеймур Херш сообщил РИА «Новости», что посмотрел интервью Такера Карлсона с президентом России Владимиром Путиным. При этом публицист отказался комментировать материал.
«Я, конечно, посмотрел интервью», — отметил журналист.
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Херш также добавил, что Карлсон очень интересуется произошедшим на трубопроводе «Северный поток». Однако само интервью американец комментировать отказался, в том числе диалог Путина и Карлсона о теракте на газопроводе.
Интервью Карлсон разместил в соцсети Х, за сутки его посмотрели более 150 миллионов раз. Репост сделали 269 тысяч пользователей, а 860 тысяч человек поставили реакцию «нравится».
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Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
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