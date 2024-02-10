Мир 10 февраля 2024, 03:07 Сеймур Херш отказался комментировать интервью Путина Карлсону Сеймур Херш посмотрел интервью Путина Карлсону, но отказался его комментировать imago stock&people / Global Look Press

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Американский журналист, автор расследования теракта на трубопроводе «Северный поток» Сеймур Херш сообщил РИА «Новости», что посмотрел интервью Такера Карлсона с президентом России Владимиром Путиным. При этом публицист отказался комментировать материал.

«Я, конечно, посмотрел интервью», — отметил журналист.

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Херш также добавил, что Карлсон очень интересуется произошедшим на трубопроводе «Северный поток». Однако само интервью американец комментировать отказался, в том числе диалог Путина и Карлсона о теракте на газопроводе.

Интервью Карлсон разместил в соцсети Х, за сутки его посмотрели более 150 миллионов раз. Репост сделали 269 тысяч пользователей, а 860 тысяч человек поставили реакцию «нравится».