Мир 12 июля 2023, 06:00 Сейм Польши в полном составе потребовал от Украины признать вину в Волынской резне РИА «Новости»

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Польский сейм в восьмидесятую годовщину Волынской резни ввел распоряжение в память о погибших, в котором настаивает на признании вины со стороны Украины. Информация об этом опубликована на сайте нижней палаты польского парламента страны.

«С 2016 года 11 июля мы отмечаем Национальный день памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против граждан Второй Польской республики», — сказано в документе.

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По данным журналистов, 440 депутатов проголосовали за принятие постановления. Как сказано в распоряжении, в результате Волынской резни в 1963 году погибло более 100 тысяч поляков, а нескольким сотням тысяч пришлось бежать из своих домов, спасаясь от националистов. В документе написано, что Сейм Польши намерен почтить память всех погибших в этом страшном событии.

«Польско-украинское объединение, годами выстаиваемое представителями обоих народов, должно включать в себя признание вины и почтение памяти жертв времен Второй мировой войны», — заявлено в постановлении.

Ранее стало известно, что пожилая полячка вспомнила нацистов из прошлого, когда увидела украинских беженцев в своем селе. По ее словам, крики «убивай поляков» до сих пор не выходят из памяти.