Сейм Литвы раскритиковал позицию России по истории Второй мировой войны

По информации сайта «Утро.ру», Литва стала противником России на международной арене.

Резолюцию предложил глава МИД страны Линас Линкявичюс.

«Окончание Второй мировой войны не принесло Литве и другим государствам Центральной и Восточной Европы свободу», — отмечается в документе.

Сейм Литвы обратился к Европарламенту, парламентам государств Центральной и Восточной Европы и международным организациям с просьбой «сообща оказывать сопротивление проводимому Российской Федерацией историческому ревизионизму и распространяемой ею дезинформации».