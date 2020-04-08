Сейм Литвы раскритиковал позицию России по истории Второй мировой войны
Литовские депутаты приняли резолюцию с критикой российской позиции. Сейм отверг отношение РФ к истории Второй мировой войны. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на BNS.
По информации сайта «Утро.ру», Литва стала противником России на международной арене.
Резолюцию предложил глава МИД страны Линас Линкявичюс.
«Окончание Второй мировой войны не принесло Литве и другим государствам Центральной и Восточной Европы свободу», — отмечается в документе.
Сейм Литвы обратился к Европарламенту, парламентам государств Центральной и Восточной Европы и международным организациям с просьбой «сообща оказывать сопротивление проводимому Российской Федерацией историческому ревизионизму и распространяемой ею дезинформации».