Сейм Латвии ужесточил правила получения ВНЖ для россиян | 360°

Мир 22 сентября 2022, 15:47 Поделиться Telegram

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Viber Сейм Латвии ужесточил правила получения ВНЖ для россиян Сейм Латвии ограничил действие ВНЖ россиян до 1 сентября 2023 года Unsplash.com

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Сейм Латвии утвердил поправки, ужесточающие условия продления ВНЖ россиянам. Об этом сообщил портал Delfi.

Согласно новому постановлению, латвийские представительства не будут продлевать ВНЖ на основании приобретения недвижимости и выдавать рабочие визы.

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При этом уже выданные документы на вид на жительство будут действовать до 1 сентября 2023 года. Чтобы их продлить после этой даты, заявителям нужно будет владеть латышским.

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Ранее стало известно, что Латвия решила не выдавать гуманитарные визы избегающим мобилизации россиянам. Это решение 21 сентября озвучил министр иностранных дел прибалтийской страны Эдгарс Ринкевичс. Он объяснил это соображениями безопасности.

Также Ринкевичс отметил, что Латвия не изменит введенные с 19 сентября ограничения на пересечение границы для россиян с шенгенскими визами.

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