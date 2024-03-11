Мир 11 марта 2024, 19:09 «Сейчас самое время». Глава МИД Литвы высказался об отправке войск на Украину Глава МИД Литвы заявил об отмене красных линий по отправке войск на Украину

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Настало подходящее время для обсуждения отправки западных войск на Украину и упразднения красных линий. Такое мнение в интервью изданию Ouest France выразил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис, сообщило РИА «Новости».

Ландсбергис обратил внимание, что поддерживает президента Франции Эммануэля Макрона, ранее не исключившегося возможность отправки военных на Украину.

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По мнению литовского министра, сейчас для таких дискуссий настало самое «правильное время».

«Начало переговоров позволит отбросить красные линии, которые мы сами для себя установили», — указал собеседник издания.

Когда главу МИД Литвы спросили, какие, по его оценке, ЕС мог бы предпринять срочные действия для поддержки Украины, он отметил, что речь может идти не только о поставке снарядов.

«Возможная отправка войск для различных миссий, которые мы должны определить на передовой», — пояснил он.

Также Ландсбергис обратил внимание, что у ВСУ есть очень четкие требования о предоставлении современного вооружения. Критично для них и наличие дальнобойных ракет, указал министр. Это, по его словам, позволит Украине занять более выгодные позиции.

«[Такова] срочная необходимость, у нас крайне мало времени», — подчеркнул глава литовского МИД.