14 декабря 2022, 00:34
Сейчас или никогда. Действия России на Украине объяснили давлением со стороны Запада
Политолог Минченко: у президента Путина были данные, убедившие его начать спецоперацию
События на Украине — вынужденный ответ России на действия Запада, рассказал политолог Евгений Минченко. В интервью ведущей «360» Аксинье Гурьяновой он заявил, что у президента Владимира Путина была информация, убедившая его в необходимости начала спецоперации.
«Видимо, у президента была какая-то информация, которая его убедила, что надо делать или сейчас, или уже никогда», — подчеркнул специалист.
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Минченко добавил, что самое точное объяснение происходящему на Украине дал американский ученый Джон Миршаймер. По словам собеседника «360», он сделал это еще в начале 1990-х годов.
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«В серии своих статей он написал, что невозможно долго сжимать эту пружину, когда вы обкладываете Россию, не учитывая ее законные интересы — рано или поздно Россия будет вынуждена дать сдачи. И, собственно, это и произошло», — резюмировал политолог.
По мнению американского ученого Уолтера Рассела Мида, украинский конфликт не должен закончиться очередной заморозкой. Сторонам необходимо заключить «прочный мир» при участии США, пояснил он.
Россия
Запад
Владимир Путин
Специальная военная операция РФ на Украине
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