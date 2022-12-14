Эксклюзив 14 декабря 2022, 00:34 Сейчас или никогда. Действия России на Украине объяснили давлением со стороны Запада Политолог Минченко: у президента Путина были данные, убедившие его начать спецоперацию

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События на Украине — вынужденный ответ России на действия Запада, рассказал политолог Евгений Минченко. В интервью ведущей «360» Аксинье Гурьяновой он заявил, что у президента Владимира Путина была информация, убедившая его в необходимости начала спецоперации.

«Видимо, у президента была какая-то информация, которая его убедила, что надо делать или сейчас, или уже никогда», — подчеркнул специалист.

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Минченко добавил, что самое точное объяснение происходящему на Украине дал американский ученый Джон Миршаймер. По словам собеседника «360», он сделал это еще в начале 1990-х годов.

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«В серии своих статей он написал, что невозможно долго сжимать эту пружину, когда вы обкладываете Россию, не учитывая ее законные интересы — рано или поздно Россия будет вынуждена дать сдачи. И, собственно, это и произошло», — резюмировал политолог.

По мнению американского ученого Уолтера Рассела Мида, украинский конфликт не должен закончиться очередной заморозкой. Сторонам необходимо заключить «прочный мир» при участии США, пояснил он.