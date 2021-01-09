«Сейчас Дональд — хромая утка»: в Госдуме указали на ангажированность Twitter из-за блокировки Трампа
По словам Боярского, блокировка учетной записи Трампа является злоупотреблением возможностями со стороны руководства Twitter.
«Честно говоря, я был даже несколько удивлен, что такое может произойти, но в Америке вообще неспокойно. Вы видите, что старейшая демократия показала себя не с лучшей стороны с точки зрения протестов с жертвами и вообще с точки зрения непринятия итогов выборов и прозрачности самого электорального процесса», — отметил депутат.
Он добавил, что сейчас наблюдается серьезное стихийное нововведение. Бизнес, а именно социальные сети, занимают ангажированную позицию. При этом со стороны Трампа уже поздно пытаться дать обратную реакцию.
«Нужно было действовать на опережение. К сожалению, сейчас Дональд — уже хромая утка. Его дни в Белом доме сочтены, так что этим пользуются его политические оппоненты, противники, которые делают это довольно агрессивно», — заключил Боярский.
Ранее Twitter полностью заблокировал аккаунт американского лидера. При этом в компании заявили, что будут пресекать любые попытки обойти блокировку. Причиной бана стали посты Трампа во время протестов в Вашингтоне. В соцсети сочли, что сообщения могут призывать к насилию.