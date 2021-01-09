Действующий президент США Дональд Трамп остался без аккаунта в Twitter после его блокировки. Зампред думского комитета по информационной политике Сергей Боярский назвал решение соцсети ангажированным.

По словам Боярского, блокировка учетной записи Трампа является злоупотреблением возможностями со стороны руководства Twitter.

«Честно говоря, я был даже несколько удивлен, что такое может произойти, но в Америке вообще неспокойно. Вы видите, что старейшая демократия показала себя не с лучшей стороны с точки зрения протестов с жертвами и вообще с точки зрения непринятия итогов выборов и прозрачности самого электорального процесса», — отметил депутат.

Он добавил, что сейчас наблюдается серьезное стихийное нововведение. Бизнес, а именно социальные сети, занимают ангажированную позицию. При этом со стороны Трампа уже поздно пытаться дать обратную реакцию.

«Нужно было действовать на опережение. К сожалению, сейчас Дональд — уже хромая утка. Его дни в Белом доме сочтены, так что этим пользуются его политические оппоненты, противники, которые делают это довольно агрессивно», — заключил Боярский.

Ранее Twitter полностью заблокировал аккаунт американского лидера. При этом в компании заявили, что будут пресекать любые попытки обойти блокировку. Причиной бана стали посты Трампа во время протестов в Вашингтоне. В соцсети сочли, что сообщения могут призывать к насилию.