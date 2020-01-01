Сегодня перестала существовать Голландия. Это избавит всех от путаницы

Теперь люди всего мира избавятся от сложного выбора, как все-таки правильно называть это государство. Местные органы власти, а также частные компании и высшие учебные заведения и печатные издания будут использовать название «Нидерланды». Также была изменена и надпись на туристическом символе страны.

На реформу правительство выделило около 200 тысяч евро. Предполагается, что такое решение перераспределит туристический поток, большая часть которого посещает именно историческую Голландию (две из 12 провинций с городами Амстердам, Харлем, Гаага, Лейден и Роттердам), которая с трудом с ним справляется.

Власти решили не просто заинтересовать туристов ранее непопулярными у них регионы, но и избавиться от имиджа «рая для наркоманов». Почти полностью были отменены экскурсии по «кварталам красных фонарей», также на протяжении последних годов правительство сокращает число легальных борделей.