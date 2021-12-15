Съедобные билеты с добавлением конопли начали продавать в метро Берлина

Специальные съедобные билеты на метро, пропитанные конопляным маслом, появились в Берлине. Так оператор общественного транспорта города BVG решил помочь людям расслабиться, отключившись от стресса по поводу пандемии и предпраздничного напряжения. Об этом сообщил DW.

Стоимость одноразового билета составляет 8,80 евро (740 рублей). Такая цена считается высокой — дело в том, что билеты сбрызнуты тремя каплями конопляного масла и сделаны из специальной съедобной бумаги. Человек может проглотить билет — для него не будет никакого вреда.

В ответ на негативную реакцию части общества в BVG сообщили, что масло сделано из семян конопли, а не из ее цветов. Это значит, что в нем нет никаких опьяняющих веществ. Расслабление — просто эффект плацебо.

При этом эксперты подчеркивают, что такие билеты могут стать пробным шаром изменений, которые намерено реализовать новое правительство Германии. В число перспективных задач входит, в частности, легализация каннабиса для личного использования.

В BVG заявили, что выступают против наркотиков в любом виде. При э том там отметили, что конопляное масло не более вредное, чем подсолнечное или оливковое.

Ранее сообщалось, что российский Минпромторг предложил узаконить выпуск продукции из технической конопли.