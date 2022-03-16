Седьмого по счету журналиста убили в Мексике с начала года

В штате Мичоакан в Мексике произошло убийство директора новостного портала Monitor Michоасаn Армандо Линареса. С начала года это седьмое по счету убийство журналиста в стране, написало издание Sol de Mexico.

По данным генпрокуратуры, Линареса застрелили в подъезде его дома в городе Ситакуаро. Директору мексиканского портала не раз приходили угрозы от неизвестных, сообщило ИА НСН.

С начала года в 40 городах страны прошли акции журналистов, которые потребовали власти расследовать убийства, за которые почти всегда никто не несет ответственности.