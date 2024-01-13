Мир 13 января 2024, 02:03 «Съеденный хлеб скоро забывается». Зеленского обвинили в неблагодарности Западу Ирландский журналист Боуз обвинил Зеленского в неблагодарности Западу Офис президента Украины

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Президент Украины Владимир Зеленский лишь имитирует благодарность западной поддержке, а на самом деле постоянно критикует США за недостаточные объемы средств. На это обратил внимание ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.

Боуз напомнил про недавнее выступление Зеленского, в ходе которого он заявил, что 70% выделенных для Украины средств так и не покинули Штаты.

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Ирландский журналист отметил, что украинский лидер находит в себе слова благодарности для союзников, но постоянно пытается напомнить им о необходимости новых траншей.

«Съеденный хлеб скоро забывается», — описал Боуз поведение Зеленского поговоркой.

Рассуждая об американской помощи, Зеленский пожаловался на нехватку денег для украинских пенсионеров, которые могут погибнуть без средств США. Политик даже предположил, что выступающий против финансирования Украины 45-летний кандидат в президенты Штатов Рон Десантис настаивает на своей позиции из-за слишком юного возраста.

В ответ председатель движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Зеленский фактически взял пенсионеров в заложники.