Микки Рурк попросил похоронить себя в селе на Украине

Звезда Голливуда Микки Рурк заявил о желании после смерти быть похороненным на кладбище в украинском селе Загорцы. Оказалось, что его помощник Дмитрий Корнейчук оттуда родом, и именно он рассказал актеру про небольшое поселение.

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Родители Корнейчука живут в Хмельницкой области и мужчина рассказывал Рурку про украинское село.

«Я говорил Диме, что, когда умру, не хочу, чтобы меня похоронили здесь (в США — прим.ред.). Он показывал, где похоронен его дедушка, и я хочу, чтобы меня похоронили там», — рассказал актер изданию «Сегодня».

Сам Рурк живет в Нью-Йорке и, несмотря на свое заявление, пока жив и здоров. Он планирует закончить работу над новым сценарием и сняться в фильме. Кроме того, актер подумывает о покупке дома в Нью-Йорке. Три дня назад он отпраздновал свои 67 лет.

Микки Рурк является не только знаменитым актером и сценаристом, но еще и профессиональным боксером. Ему удалось добиться больших успехов в спорте и одержать большое количество побед.

В качестве актера Рурк появлялся в таких фильмах, как «Девять с половиной недель, «Сердце ангела», «Железный человек 2» и других.