«Жду, чтобы США себя наказали»: Скабеева высказалась о заявлении госсекретаря

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что власти больше не будут продвигать демократию в других странах с помощью смены авторитарных режимов. По словам телеведущей Ольги Скабеевой, теперь Вашингтон должен объявить антиамериканские санкции.

«То есть американцы во всем признались? Жду, чтобы США сами себя наказали и ввели антиамериканские санкции. За вмешательство во внутренние дела других государств и за нарушение прав человека по всему миру», — написала Скабеева в своем Telegram-канале.

Она напомнила, что ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сделал сенсационное заявление. Он сказал, что США больше не будут продвигать демократию с помощью дорогостоящих военных интервенций. Кроме того, американские власти больше не станут пытаться свергать силой авторитарные режимы.

По словам Блинкена, в прошлом Вашингтон придерживался подобного направления. Такая политика не сработала даже с учетом благих намерений. Также госсекретарь назвал главным вызовом, который сейчас стоит перед США, построение конкурентных отношений с Пекином. Он пояснил, что власти страны рассматривают Китай в качестве основного внешнего противника.