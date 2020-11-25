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    25 ноября 2020, 14:21

    Себестоимость новых iPhone 12 оказалась меньше 26 тысяч рублей

    Андрей Иванов

    Себестоимость нового смартфона от Apple составляет 343 доллара (26 тысяч рублей). Самый дорогой компонент — это OLED-матрица. Ее цена составляет 70 долларов. Об этом сообщила японская компания Nikkei со ссылкой на аналитиков.
    Себестоимость новых iPhone 12 оказалась меньше 26 тысяч рублей

    На втором месте по цене расположился процессор Apple A14 Bionic. Он обходится компании из Купертино в 40 долларов. Замыкает тройку самых накладных комплектующих — флеш-память от Samsung. Она стоит 19 долларов. Оптику Apple закупает у Sony по цене от 5,5 до 7,4 доллара.

    Себестоимость iPhone 12 Pro составляет 406 долларов. Это всего на 33 доллара дороже, чем базовая версия гаджета, хотя на рынке разница в цене между двумя моделями составляет 433 доллара, пишет Ura.ru.

    В России iPhone 12 можно купить за 79 990 рублей (889 долларов). iPhone 12 Pro стоит 99 990 рублей (1322 доллара).

    Новые модели смартфонов от Apple начали продавать в России 23 октября. Первая партия iPhone 12 и iPhone12 Pro разлетелась всего за три дня. Россиянам особенно понравились гаджеты синего цвета — на них был самый высокий спрос.