Себестоимость новых iPhone 12 оказалась меньше 26 тысяч рублей

На втором месте по цене расположился процессор Apple A14 Bionic. Он обходится компании из Купертино в 40 долларов. Замыкает тройку самых накладных комплектующих — флеш-память от Samsung. Она стоит 19 долларов. Оптику Apple закупает у Sony по цене от 5,5 до 7,4 доллара.

Себестоимость iPhone 12 Pro составляет 406 долларов. Это всего на 33 доллара дороже, чем базовая версия гаджета, хотя на рынке разница в цене между двумя моделями составляет 433 доллара, пишет Ura.ru.

В России iPhone 12 можно купить за 79 990 рублей (889 долларов). iPhone 12 Pro стоит 99 990 рублей (1322 доллара).

Новые модели смартфонов от Apple начали продавать в России 23 октября. Первая партия iPhone 12 и iPhone12 Pro разлетелась всего за три дня. Россиянам особенно понравились гаджеты синего цвета — на них был самый высокий спрос.