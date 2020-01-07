Себастьян Курц вернулся на пост канцлера Австрии после скандальной отставки

Президент Австрии Александер Ван дер Беллер привел к присяге новое правительство страны во главе с канцлером Себастьяном Курцем. Для главы кабмина — это возвращение утраченной должности, которой он лишился после вотума недоверия со стороны президента.

Как напомнило РИА «Новости», прошлое правительство Курца пострадало из-за политического кризиса, вызванного скандалом вокруг бывшего вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе.

Присягу новое правительство принесло в канцелярии президента страны. До этого глава Австрии отправил в отставку временное правительство во главе с первой женщиной на посту канцлера Бригитте Бирляйн.

Вернуть себе пост канцлера Курц смог после того, как его Австрийская народная партия вступила в соглашение с «Зелеными» о формировании нового кабинета министров. Пост вице-канцлера достался лидеру экологической партии Вернеру Коглеру. Он будет совмещать этот пост с должностью министра по делам государственной службы и спорта.

Скандал после которого первый кабинет министров Себастьяна Курца ушел в отставку начался с того, что в прессу попало видео, где лидер «Австрийской партии свободы» (АПС) и вице-канцлер правительства Хайнц-Кристиан Штрахе встречался с якобы «племянницей российского олигарха» на частной вилле на Ибице.

По данным СМИ, встреча прошла за несколько месяцев до выборов в парламент. На той встрече политик обсуждал возможность продажи ведущей газеты Австрии Kronen Zeitung в обмен на продвижение его партии. В итоге АПС прошла в парламент и вместе с партией Курца сформировала новое правительство.

После того, как начался скандал в стране разразился правительственный кризис. Сначала Курц отказался от коалиции с АПС, а после президент страны вынес вотум недоверия кабинету министров и распустил все правительство.