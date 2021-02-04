СЕ заявил о планах нанять экспертов для развития системы правосудия Украины

Согласно документу, Совет Европы уже занимается второй фазой проекта под названием «Система уголовного правосудия на Украине, соответствующая принципам прав человека».

«В рамках проекта будет задействована помощь масштабной сети консультантов со знаниями в области международных и европейских стандартов и различных европейских систем и консультантов с опытом/знаниями о внутригосударственной системе», — уточняется в описании.

Более 60 экспертов собираются привлечь к реализации инициативы. Они займутся повышением эффективности работы украинской прокуратуры, подготовят юристов, изучат документы и проведут все необходимые исследования. Порядка 130 тысяч евро выделят на эти цели.