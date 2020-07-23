СЕ разработает для украинского телерадиовещателя маркетинговую стратегию
СЕ (Совет Европы) планирует профинансировать для Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) маркетинговую стратегию. Об этом сообщил RT.
Уточняется, что НОТУ предоставляет контент для трех национальных радиостанций, двух национальных телеканалов, а также для 24 региональных радиостанций, телеканалов и цифровых платформ.
«Идет поиск поставщика услуг по разработке маркетинговой стратегии регионального вещания НОТУ на пять лет», — отмечается в сообщении.
В обязанности исполнителей проекта войдет изучение потребностей телезрителей и определение текущего положения региональных телеканалов НОТУ. Их планируется объединить в единый региональный канал.
К реализации этой инициативы привлекут не менее трех подрядчиков. Сумма вознаграждения составит около 55 тысяч евро.