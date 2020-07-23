СЕ разработает для украинского телерадиовещателя маркетинговую стратегию

Уточняется, что НОТУ предоставляет контент для трех национальных радиостанций, двух национальных телеканалов, а также для 24 региональных радиостанций, телеканалов и цифровых платформ.

«Идет поиск поставщика услуг по разработке маркетинговой стратегии регионального вещания НОТУ на пять лет», — отмечается в сообщении.

В обязанности исполнителей проекта войдет изучение потребностей телезрителей и определение текущего положения региональных телеканалов НОТУ. Их планируется объединить в единый региональный канал.

К реализации этой инициативы привлекут не менее трех подрядчиков. Сумма вознаграждения составит около 55 тысяч евро.