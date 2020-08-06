СЕ объявил о поиске специалистов для мониторинга СМИ в ходе выборов на Украине

«Совет Европы ищет поставщиков для оказания консультационных услуг в сфере мониторинга освещения в СМИ избирательного процесса на Украине в 2020 году», — говорится в тексте.

Отмечается, что к участию привлекут не более 26 подрядчиков. По словам представителей СЕ, планируется, что украинская команда сможет находиться в тесном сотрудничестве с координатором по вопросам мониторинга СМИ, аналитиком, юристом и другими экспертами.

Анализ информации будет проводиться на основании разработанных СЕ методик. Сумма денежных средств, которые выделяются на реализацию идеи, не должна превышать 55 тысяч евро.