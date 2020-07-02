СЕ объявил конкурс на поиск консультантов для Украины по проведению реформ

Работу консультантов разделят на два направления. Первое из них относится к «экспертной поддержке в сфере проведения конституционных и парламентских реформ в соответствии со стандартами Венецианской комиссии».

В 2019 году граждане избрали 70% депутатов Верховной рады, которые «совершенно новые люди». Они не имеют никакого опыта в сфере разработки законов, поэтому им нужна экспертная поддержка со стороны СЕ и Венецианской комиссии.

По этой причине СЕ разработал для потенциальных консультантов список тем для работы по этому направлению. Среди них подготовка рекомендаций по разработке и принятию новых законопроектов, анализ поправок к Конституции Украины в соответствии с международными и европейскими принципами и стандартами, а также предотвращение нарушения принципов демократии в ходе парламентской деятельности.

Второе направление работы касается «экспертной поддержки» в сфере реформирования избирательного законодательства в соответствии со стандартами Венецианской комиссии. Здесь необходимо рассмотреть следующее: избирательные системы на выборах в парламент и местные органы власти, роль соцсетей и интернета в избирательном процессе, стандарты Совета Европы (Венецианской комиссии) и законодательство Украины.

Подать заявку на участие в конкурсе разрешается лицам с высшим образованием и соответствующим опытом работы. Кандидаты должны знать украинский и английский языки.