Мир 12 марта 2024, 07:28 Сдвиг в стратегии Запад предрекли после слов Столтенберга об Украине Пушков: слова Столтенберга об Украине говорят о сдвиге в стратегии Запада РИА «Новости»

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Слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга по Украине указали на сдвиг в стратегии Запада. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

Генсек НАТО призвал усилить Украину, чтобы показать, что Россия не получит желаемого результата на поле боя. Он призвал сесть за стол переговоров, чтобы добиться решения конфликта и сохранения независимости республики.

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Пушков указал на то, что Столтенберг впервые признал важность мирного урегулирования кризиса. При этом генсек НАТО ничего не сказал о возвращении к прежним границам Украины.

«Сдвиг налицо. Заявление Столтенберга показывает, что Запад скептически оценивает перспективы военных действий для Киева. Речи о возвращении территорий там уже на серьезном уровне не ведут», — подчеркнул Пушков.

Он добавил, что Запад желает сохранить основной «территориальный массив» Украины.

Как отметил член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков, Североатлантический альянс из оборонительного блока стал наступательным. По его словам, целью НАТО стало уничтожение России.