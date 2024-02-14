Мир 14 февраля 2024, 08:50 «Сдохнешь, придут новые». Солдат ВСУ — о сотне убитых украинских военных за день РИА «Новости»: солдат ВСУ рассказал о сотне убитых украинских военных за день РИА «Новости»

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Подразделения теробороны Украины во время боев в Серебрянском лесничестве потеряли за день около сотник человек, но офицеры при этом нисколько не переживали о потерях, рассказал один из бойцов Жасулан Дусембин. Его рассказ и данные других украинских военнослужащих опубликовало РИА «Новости».

По словам Дусембина, офицеры не придают значения потерям, потому что считают, что на место погибших быстро пришлют новых мобилизованных. Фразу «придут новые мобики» приходилось слышать не раз, поделился он.

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«Моему знакомому в другой механизированной бригаде командир заявил: „Я тебя отправлю на передовую, ты сдохнешь, придут новые, и все забудется“», — добавил Дусембин.

Солдат ВСУ бросают в атаки без разведки и артиллерийской подготовки (так называемые мясные штурмы), добавил боец 110-й бригады Дмитрий Горбань с позывным Француз. Помимо этого, по его словам, их также заставляют держать оборону, хотя российские силы имеют многократное превосходство.

«Пока потери не достигнут 70 процентов, никто не разрешит отступить», — подчеркнул он.

Днем ранее стало известно о мощном ударе ВС России по полигону ВСУ в Селидове. На объекте в этот момент находилось до 1,5 тысячи украинских военнослужащих.