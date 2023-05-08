Мир 08 мая 2023, 17:26 Сдержанность Путина назвали гарантом спасения мира от катастрофы Экс-советник Пентагона Макгрегор: сдержанность Путина помогла избежать мировой войны РИА «Новости»

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Адекватная и сдержанная реакция российского президента Владимира Путина на действия США и их союзников помогла уберечь мир от новой глобальной войны. Об этом в эфире YouTube-канала London Real сообщил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

«Путин показал себя как сдержанный лидер, мы должны быть ему благодарны за это. Он не поддается эмоциям, хотя в США руководствуются в основном только этим», — сказал Макгрегор.

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Также бывший военный отметил, что критическое положение ВСУ может вынудить НАТО принять необдуманные решения.

«Если альянс решит послать контингент на Украину, то эта глупость спровоцирует мировую войну. Но непростая экономическая обстановка на Западе, скорее всего, не позволит союзникам Украины пойти на такие крайние меры», — добавил он.

Ранее Макгрегор заявил, что Владимир Путин сорвал секретный план США по уничтожению России, писал RT.