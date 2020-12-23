Sky News: Великобритания согласовала с ЕС торговую сделку по Brexit

Евросоюзу и Великобритании удалось согласовать торговую сделку по Brexit. Об этом сообщил корреспондент британского телеканала Sky News Джо Пайк со ссылкой на источник на Даунинг-стрит.

«Источник на Даунинг-стрит: сделка достигнута», — написал журналист в Twitter.

При этом через несколько минут Пайк опубликовал новый пост, где привел слова уже другого высокопоставленного источника. Собеседник журналиста призвал к гораздо более осторожным заявлениям, так как переговоры сторон все еще продолжаются.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отказался от продления переговоров с ЕС на 2021 год. Предложили увеличить сроки члены Консервативной партии британского парламента. Представитель премьера заявил, что любое соглашение будет ратифицировано до 1 января. Власти Великобритании уже потребовали от супермаркетов и аптек сделать запасы продуктов и лекарств на три месяца. Они опасаются что Brexit без сделки приведет к ажиотажному спросу и дефициту.