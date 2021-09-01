CNN сообщил о тайной сделке США с талибами*

Военные США заключили тайную сделку с участниками движения «Талибан»*, которые эскортировали группы американцев к «секретным» воротам аэропорта Кабула для последующей эвакуации из Афганистана. Об этом сообщил CNN.

Американцам сообщали о точках сбора в окрестностях аэропорта, где талибы* проверяли документы и сопровождали их к пропускному пункту. Уже там эвакуируемых ждали военные США.

«Американские военные в большинстве случаев могли отслеживать передвижение сограждан в сопровождении талибов*», — сообщил телеканал.

Операции сопровождения происходили по несколько раз в день. Точкой сбора, как отмечается, часто служило здание МВД.

После выхода американского военного контингента из Афганистана эту страну ждут как минимум три сценария. И первый — это погружение в новую фазу глобальной внутренней гражданской войны, в которой талибы* могут использовать брошенное США оружие, заявил «360» руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.

* «Талибан» — запрещенная в России террористическая организация.