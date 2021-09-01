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    01 сентября 2021, 02:25

    CNN сообщил о тайной сделке США с талибами*

    Валерия Шафирко

    Военные США заключили тайную сделку с участниками движения «Талибан»*, которые эскортировали группы американцев к «секретным» воротам аэропорта Кабула для последующей эвакуации из Афганистана. Об этом сообщил CNN.

    Американцам сообщали о точках сбора в окрестностях аэропорта, где талибы* проверяли документы и сопровождали их к пропускному пункту. Уже там эвакуируемых ждали военные США.

    «Американские военные в большинстве случаев могли отслеживать передвижение сограждан в сопровождении талибов*», — сообщил телеканал.

    Операции сопровождения происходили по несколько раз в день. Точкой сбора, как отмечается, часто служило здание МВД.

    После выхода американского военного контингента из Афганистана эту страну ждут как минимум три сценария. И первый — это погружение в новую фазу глобальной внутренней гражданской войны, в которой талибы* могут использовать брошенное США оружие, заявил «360» руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.

    * «Талибан» — запрещенная в России террористическая организация.