Сделка ОПЕК+ о сокращении добычи нефти повлияла на мировые цены на «черное золото». Специалисты считают, что достигнутое соглашение позволит удержать котировки от падения.

Фьючерсы марки Brent подешевели на 1,7% и сейчас стоят 30,95 доллара за баррель, сообщил сайт РБК со ссылкой на данные торгов. Нефть WTI торгуется за 22,8 доллара, что на 0,3% больше предыдущей цены.

Новую сделку по сокращению добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки страны ОПЕК+ согласовали 12 апреля. Общую добычу альянс из 23 государств сократит на два месяца. С 1 июля по 31 декабря 2020 года согласованное снижение составит 7,7 миллиона баррелей в день. После этого ограничение добычи откорректируют — на 5,8 миллиона баррелей в сутки в течение 16 месяцев.

Саудовская Аравия будет добывать нефть на 8,5 миллиона баррелей в сутки меньше. На аналогичное снижение производства сырья пойдут и в России, уменьшив его до 8,5 миллиона баррелей в сутки в ближайшие два месяца. С мая по июнь в Мексике снизят добычу на 0,1 миллиона баррелей, в США — на 0,3 миллиона.

Драйвером роста цен сделка ОПЕК+ не станет. Но, как полагают аналитики, котировки не будут так существенно снижаться. Чтобы они пошли вверх, необходимо восстановить спрос на нефть. А это может произойти уже после отмены карантинных режимах в странах.