Эксклюзив 29 ноября 2022, 12:34 «Сделать второй киевский режим». Заход крейсера США в китайские воды назвали провокацией Политолог Ярошенко: Китай рационально ответит на заход американского крейсера в свои воды

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Власти США попытались спровоцировать КНР ракетным крейсером, который вошел в китайские воды у островов Наньша, рассказал «360» руководитель Центра экспертного сопровождения политических процессов «ЭксПолит» Алексей Ярошенко. По его словам, американское руководство пытается дестабилизировать ситуацию в регионе.

Специалист отметил, что вторжение ракетного крейсера США необходимо рассматривать как следующий этап тайваньского кризиса.

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«США хотят сделать из Тайваня второй киевский режим и использовать его так же, как они используют киевский режим для давления на Россию, — так же использовать тайваньский режим для давления на Китайскую Народную Республику», — отметил Ярошенко. По его словам, такие действия укладываются в глобальную американскую стратегию по ослаблению своих основных геополитических конкурентов — России и КНР.

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«Традиционно США создают на границах своих соперников очаги нестабильности, поддерживают их, причем это могут быть как террористические организации, так и частично признанные государства — как Тайвань, и дальше это используют для давления на своих геополитических соперников», — подчеркнул собеседник «360».

Политолог добавил, что Китай проявил взвешенность в тайваньском вопросе и не повелся на американские провокации. По мнению Ярошенко, в этот раз от китайских властей следует ожидать рационального ответа, который предотвратит эскалацию международной обстановки, но в то же время устроит КНР.

Американский ракетный крейсер Chancellorsville 29 ноября вошел в китайские воды возле острова Наньша, рассказали в Минобороны КНР. Там отметили, что действия США нарушили суверенитет Китая.