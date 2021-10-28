Девушка умерла после попытки сделать себе аборт
G1: девушка умерла после попытки сделать самой себе аборт на позднем сроке беременности
Девушка по имени Ана Каролина Перейра Пинто из Бразилии скончалась после попытки сделать себе аборт самостоятельно. Заставить прервать беременность сказал ее молодой человек, он и придумал способ, как это осуществить. Об инциденте написал сайт G1.
Когда мужчина Аны узнал о том, что она беременна, ему это не понравилось. Он решил подсказать ей, как можно сделать аборт — принять таблетки в большом количестве.
Чтобы провести процедуру вдали от всех, пара поехала в отель. Парень сидел рядом с Аной, когда она выпила лекарства, но плохо ей стало только на следующий день. Тогда он испугался и запретил своей подруге что-либо рассказывать родителям, пообещав самостоятельно все устроить. Решить проблему не получилось, и девушка погибла через сутки.
Теперь парня задержали как подозреваемого в подстрекательстве на аборт. В Бразилии есть такая статья, потому что эта процедура легальна только в том случае, если плод несет угрозу для жизни матери, или если он появился в результате изнасилования. Все другие случаи предполагают огромные штрафы или даже тюремные сроки.