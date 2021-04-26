Сделанные за рубежом прививки «Спутником V» предложили признать в Германии

Власти ФРГ должны признать сделанные за рубежом прививки COVID-19, даже если они еще не разрешены к использованию на территории Евросоюза. В том числе, вакцины «Спутник V». Можео также отменить карантинные ограничения для привитых граждан, так как они практически не могут быть переносчиками вируса.

Об этом в интервью медиагруппе Funke сообщил премьер-министр германской федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер. Он выразил надежду, что российская вакцина будет допущена в Европу, но до тех пор необходимо ввести соответствующее регулирование.

«Мы нуждаемся в пограничных регионах в работающих на практике решениях и как поддерживающая международные связи страна должны признать прививки, сделанные в других государствах», — цитирует саксонского премьера ТАСС.

После телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным Кречмер сообщал, что власти ФРГ планируют купить «трижды по 10 миллионов доз „Спутника V“». На долю Саксонии в этом случае придется от полумиллиона доз.

Производитель «Спутника V» сравнил открытые данные о числе летальных исходов на миллион введенных доз разных вакцин. Выяснилось, что из четырех разрешенных к использованию в мире препаратов, лидером по смертности является вакцина компании Pfizer (39,4 смерти). После использования отечественного «Спутника V» было зафиксировано две смерти.